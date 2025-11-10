Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Между Баку и Сумгайытом запускается новый автобусный маршрут

    Инфраструктура
    • 10 ноября, 2025
    • 14:36
    Между Баку и Сумгайытом запускается регулярный автобусный маршрут №500.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), маршрут введен с учетом высокого пассажиропотока из Сумгайыта в столицу с целью обеспечения быстрого и комфортного проезда к станции метро "20 Января".

    Автобусы по маршруту начнут курсировать с 12 ноября от улицы Зульфи Гаджиева (парк Гейдара Алиева) в Сумгайыте, далее по улице Наримана Нариманова, проспекту Сюльх и через поселок Джейранбатан. Конечной остановкой станет улица Сеида Джафара Пишевари в Баку.

    По маршруту будут курсировать 20 экологически чистых вместительных автобусов, работающих на сжатом природном газе. Они будут работать с 05:45 до 23:00 с интервалом 7–8 минут. Оплата проезда осуществляется безналичным способом, стоимость - 0,80 маната.

    автобусный маршрут Сумгайыт Баку
    Лента новостей