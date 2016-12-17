Между Баку и Нафталаном может быть запущен скоростной поезд

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В целях обеспечения надежности и комфорта пассажиров будут усилены транспортные сообщения между Баку и Нафталаном.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Стратегическую дорожную карту" относительно развития специализированной туристической промышленности в Азербайджане".

"Для запуска скоростных и высококачественных автобусных и железнодорожных рейсов между Баку и Нафталаном посредством Совета по туризму будет организовано сотрудничество между соответствующими государственными учреждениями. Путем соответствующей координации с турагентствами билеты на транспортные средства будут продаваться вместе с лечебными пакетами, предлагаемыми в гостиницах ("beauty treatments"). Бюро будет издавать различные брошюры, посредством туристических информационных центров, местных каналов и туристических агентств проведет презентации оздоровительного туризма и транспортных альтернатив в середине и конце недели", - говорится в тексте.

Министерство культуры и туризма подготовит план деятельности по развитию оздоровительного туризма на 2017–2020 годы.