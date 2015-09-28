 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Между Азербайджаном и Сербией может быть введен безвизовый режим

    Также предлагается открытие прямого авиарейса Белград-Баку

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Сербией может быть введен безвизовый режим. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Баку министр торговли, туризма и телекоммуникации Сербии Расим Льяич.

    На проходящем сегодня в Баку очередном заседании Межправительственной экономической комиссии Азербайджан-Сербия достигнуты некоторые соглашения, выдвинут ряд предложений.

    Р.Льяич отметил, что основные предложения касаются партнерства в сфере бизнеса, устранения визового режима между странами, открытия прямого авиарейса Белград-Баку, улучшения инфраструктуры и других важных вопросов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi