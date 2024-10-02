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Метрополитен продлит срок эксплуатации 22 поездов

Метрополитен продлит срок эксплуатации 22 поездов 12:08
Инфраструктура
2 октября 2024 г. 12:25
Метрополитен продлит срок эксплуатации 22 поездов

ЗАО "Бакинский метрополитен" продлит срок эксплуатации 22 поездов.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы акционерного общества Бахтияр Мамедов.

Он уточнил, что в этом году один поезд был снят с эксплуатации из-за истечения срока службы. "Сейчас на линии находятся 60 поездов. После ввода новых составов их количество увеличится до 67", – добавил он.

Напомним, что в течение ближайших трех лет на линии появятся 65 вагонов нового поколения, что эквивалентно 13 поездам. Из них 7 поездов (35 вагонов) будут доставлены в Баку уже в 2024 году.

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