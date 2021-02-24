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МАУ планирует возобновить рейсы из Киева в Баку с 13 марта

МАУ планирует возобновить рейсы из Киева в Баку с 13 марта Путешествующим из Баку в Киев нужно иметь при себе только полис страхования от COVID-19
Инфраструктура
24 февраля 2021 г. 17:02
МАУ планирует возобновить рейсы из Киева в Баку с 13 марта

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) получила специальное разрешение от властей Азербайджана на возобновление рейсов из Киева в Баку с 13 марта 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МАУ.

До конца апреля МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт имени Гейдара Алиева дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Сейчас въезд в Азербайджан разрешен только гражданам этой страны, сотрудникам дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и членам их семей, иностранцам с видом на жительство, близким родственникам граждан.

Пересечь границу можно при наличии распечатанного отрицательного результата ПЦР теста на коронавирус, который был сделан в аккредитованной лаборатории не более чем за 48 часов до вылета.

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Версия на азербайджанском языке Martın 13-dən Kiyevdən Bakıya uçuşlar bərpa olunacaq
Версия на английском языке Ukraine International Airlines to resume Kyiv - Baku flights

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