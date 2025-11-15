Масато Канда: АБР поддержит превращение Азербайджана в региональный хаб между ЦА и Европой

Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Инфраструктура
    • 15 ноября, 2025
    • 11:17
    Азиатский банк развития (АБР) привержен поддержке превращения Азербайджана в региональный хаб, соединяющий Центральную Азию (ЦА) и Европу.

    Как передает Report, об этом президент АБР Масато Канда заявил по итогам своего визита в Азербайджан.

    "Мы (АБР – ред.) совместно с правительством и частным сектором (Азербайджана - ред.) вкладываем значительные инвестиции в инфраструктуру интеллектуальной мобильности, возобновляемые источники энергии, цифровизацию и развитие навыков", - сказал Канда.

    В сообщении банка также отмечается, что накануне он провел в Баку продуктивные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, министром финансов Сахилем Бабаевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым, а также министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым.

    Кроме того, Канда посетил станцию ​​метро ("Ичери шехер" - ред.) в рамках предстоящего проекта расширения Бакинского метрополитена.

    "Он также осмотрел современный складской комплекс (строительство финансировалось со стороны АБР - ред.), а также встретился с мелкими фермерами, которые осваивают методы устойчивого ведения сельского хозяйства", - подчеркнули в АБР.

    Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За это время банк инвестировал в страну около $5,6 млрд, из которых $4,4 млрд - в государственный сектор и $1,2 млрд - в частный. Наибольшие объемы вложений пришлись на проекты в сфере транспорта ($1,5 млрд) и энергетики ($1,7 млрд).

    АБР создан в 1966 году, его штаб-квартира расположена в Маниле (Филиппины). Банк объединяет 69 стран-акционеров, из которых 50 относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

