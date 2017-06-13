Максимально допустимая скорость движения на двух автомагистралях Баку восстановлена

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ На автодорогах Баку восстановлена максимально допустимая скорость движения, сниженная из-за дождливой погоды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

“Сниженная на 20 км/ч максимально допустимая скорость на всех полосах двух основных автомагистралей Баку – от проспекта Гейдара Алиева до Бузовнинского круга и от Зыхского круга до Международного аэропорта имени Гейдара Алиева – вновь восстановлена”, - говорится в информации.