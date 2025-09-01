Магдалена Гроно: Нахчыван станет важным логистическим центром

Нахчыван, находящийся в самом центре глобального инфраструктурного маршрута между европейским и азиатским континентами, станет важным логистическим центром.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявила специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно, комментируя цель своего визита в Нахчыван.

Она подчеркнула стратегическое значение региона:

"Здесь пересекаются многие важнейшие коммуникационные линии и дороги. К сожалению, многие из этих дорог долгие годы остаются закрытыми, в то же время являясь частью некогда существовавшего конфликта. Коммуникационные возможности в регионе были ограничены".

По словам Гроно, открытие этих дорог и развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры в целом пойдут на пользу всем странам региона.

"Именно в этом контексте мы здесь и находимся. Как открытие дорог, так и установление и расширение отношений между Европой и Азией, включая страны Центральной Азии, являются для нас приоритетами", - подчеркнула она.