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Люк Коффи: Единственный коридор для выхода в Афганистан и Центральную Азию - это Азербайджан

Люк Коффи: Единственный коридор для выхода в Афганистан и Центральную Азию - это Азербайджан Директор по внешним связям влиятельного стратегического исследовательского института США - фонда "Heritage" Люк Коффи подчеркнул важность Азербайджана и Гянджинского коридора в связи с выходом НАТО и США из Афганистана.
Инфраструктура
27 августа 2021 г. 14:04
Люк Коффи: Единственный коридор для выхода в Афганистан и Центральную Азию - это Азербайджан

Директор по внешним связям влиятельного стратегического исследовательского института США - фонда Heritage Люк Коффи подчеркнул важность Азербайджана и Гянджинского коридора в связи с выходом НАТО и США из Афганистана.

Как сообщает Report, в публикации в Twitter Люк Коффи отметил, что единственным стратегически важным воздушным коридором для выхода в Афганистан и Центрально-Азиатский регион в обход России и Ирана является Азербайджан и Гянджинский коридор.

"У НАТО был только один выбор для вывода двух гигантских грузовых самолетов C–17 в обход воздушного пространства России и Ирана: Азербайджан и Гянджинский коридор (один из наиболее стратегических мест на евразийском пространстве)", — написал Л. Коффи.

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Версия на английском языке Luke Coffey: Only corridor to Afghanistan and Central Asia is Azerbaijan and Ganja Gap
Версия на азербайджанском языке Lyuk Koffi: "Əfqanıstan və Mərkəzi Asiyaya çıxış üçün yeganə koridor Azərbaycan və Gəncə Dəhlizidir"

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