Люк Коффи: Единственный коридор для выхода в Афганистан и Центральную Азию - это Азербайджан

Директор по внешним связям влиятельного стратегического исследовательского института США - фонда "Heritage" Люк Коффи подчеркнул важность Азербайджана и Гянджинского коридора в связи с выходом НАТО и США из Афганистана.

Директор по внешним связям влиятельного стратегического исследовательского института США - фонда Heritage Люк Коффи подчеркнул важность Азербайджана и Гянджинского коридора в связи с выходом НАТО и США из Афганистана.

Как сообщает Report, в публикации в Twitter Люк Коффи отметил, что единственным стратегически важным воздушным коридором для выхода в Афганистан и Центрально-Азиатский регион в обход России и Ирана является Азербайджан и Гянджинский коридор.

"У НАТО был только один выбор для вывода двух гигантских грузовых самолетов C–17 в обход воздушного пространства России и Ирана: Азербайджан и Гянджинский коридор (один из наиболее стратегических мест на евразийском пространстве)", — написал Л. Коффи.