Lufthansa возобновит полеты в Тель-Авив, Амман и Эрбиль 16 апреля

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa возобновит полеты в Тель-Авив, Амман и Эрбиль 16 апреля, в то время как рейсы в Тегеран и Бейрут не будут выполняться до 18 апреля включительно.

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa возобновит полеты в Тель-Авив, Амман и Эрбиль 16 апреля, в то время как рейсы в Тегеран и Бейрут не будут выполняться до 18 апреля включительно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, опубликованном на его сайте.

"Lufthansa возобновит полеты в Тель-Авив, Амман и Эрбиль во вторник, 16 апреля. Рейсы в Тегеран и Бейрут будут отменены до четверга, 18 апреля, включительно", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что Lufthansa не будет использовать иранское воздушное пространство до 18 апреля включительно. "Lufthansa Group постоянно отслеживает и оценивает ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и находится в тесном контакте с властями", - подчеркнули в авиакомпании.

14 апреля представитель Lufthansa сообщил агентству Reuters, что авиакомпания отменила запланированные на воскресенье рейсы в Амман, Бейрут, Тель-Авив и Эрбиль. До этого Lufthansa приостановила полеты в Тегеран до 18 апреля. Такое решение принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке.