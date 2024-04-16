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Lufthansa возобновит полеты в Тель-Авив, Амман и Эрбиль 16 апреля

Lufthansa возобновит полеты в Тель-Авив, Амман и Эрбиль 16 апреля Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa возобновит полеты в Тель-Авив, Амман и Эрбиль 16 апреля, в то время как рейсы в Тегеран и Бейрут не будут выполняться до 18 апреля включительно.
Инфраструктура
16 апреля 2024 г. 12:17
Lufthansa возобновит полеты в Тель-Авив, Амман и Эрбиль 16 апреля

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa возобновит полеты в Тель-Авив, Амман и Эрбиль 16 апреля, в то время как рейсы в Тегеран и Бейрут не будут выполняться до 18 апреля включительно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, опубликованном на его сайте.

"Lufthansa возобновит полеты в Тель-Авив, Амман и Эрбиль во вторник, 16 апреля. Рейсы в Тегеран и Бейрут будут отменены до четверга, 18 апреля, включительно", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что Lufthansa не будет использовать иранское воздушное пространство до 18 апреля включительно. "Lufthansa Group постоянно отслеживает и оценивает ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и находится в тесном контакте с властями", - подчеркнули в авиакомпании.

14 апреля представитель Lufthansa сообщил агентству Reuters, что авиакомпания отменила запланированные на воскресенье рейсы в Амман, Бейрут, Тель-Авив и Эрбиль. До этого Lufthansa приостановила полеты в Тегеран до 18 апреля. Такое решение принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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Версия на английском языке Lufthansa to resume flights to Tel Aviv, Amman and Erbil on April 16

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