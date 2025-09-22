Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Лу Мэй: Запуск экспресса Китай–Европа по Среднему коридору стимулировал рост перевозок

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 13:23
    Лу Мэй: Запуск экспресса Китай–Европа по Среднему коридору стимулировал рост перевозок

    Запуск экспресса Китай-Европа через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) привел к значительному росту объема перевозок.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Баку Лу Мэй в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    Дипломат отметила, что данный маршрут сыграл важную роль в логистике и транспортировке в регионе, соединяя Азию и Европу: "Все страны получают от этого выгоду, и это является прекрасным примером сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

    Говоря о значимости инициативы "Один пояс - один путь", Лу Мэй подчеркнула активное участие в ней Азербайджана.

    "Азербайджан участвует в этой инициативе с момента ее выдвижения председателем КНР Си Цзиньпином, и совместная работа в этом направлении развивается на высоком уровне. Сотрудничество основывается на принципах совместного планирования, строительства и получения выгоды. Благодаря этому Китай еще шире открывает свои двери миру, а все страны Южного Кавказа и Центральной Азии активно участвуют в этой инициативе", - сказала дипломат.

    Посол добавила, что Китай вместе с партнерами работает над укреплением железнодорожного сообщения в регионе, развитии Среднего коридора, а также других железнодорожных сетей, таких как Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

