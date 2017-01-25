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    Лондонская полиция задержала бортпроводников AZAL

    Один из пассажиров пожаловался на бортпроводников

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 24 января при выполнении рейса Баку-Лондон авиакомпанией ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) один из пассажиров чрезмерно употреблял алкогольные напитки, свидетелем чего были и другие пассажиры рейса.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, во время полета данный пассажир выражал крайнее недовольство отказами бортпроводников на неоднократные требования предоставить дополнительные порции алкоголя.

    После выполнения рейса в аэропорту Хитроу в полицию Лондона поступила жалоба о якобы недостойном поведении бортпроводников по отношению к пассажиру рейса.

    Бортпроводники, на которых поступила жалоба, были задержаны полицией аэропорта Хитроу до выяснения всех обстоятельств.

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