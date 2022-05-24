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Лондон может послать в Черное море корабли сопровождать украинские суда с зерном

Лондон может послать в Черное море корабли сопровождать украинские суда с зерном Великобритания и ее союзники могут отправить свои военные корабли в Черное море, чтобы сопровождать украинские сухогрузы с зерном.
Инфраструктура
24 мая 2022 г. 12:17
Лондон может послать в Черное море корабли сопровождать украинские суда с зерном

Великобритания и ее союзники могут отправить свои военные корабли в Черное море, чтобы сопровождать украинские сухогрузы с зерном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник газета The Times.

"Коалиция желающих" стремится в ближайшие недели создать морской коридор для вывоза украинского продовольствия из Одессы через Босфорский пролив.

Ссылаясь на дипломатический источник, издание отмечает, что эту инициативу поддерживает глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, однако для осуществления такого замысла, скорее всего, понадобится одобрение США. По словам собеседника The Times, речь может идти о сопровождении судов, покидающих не только Одессу, но и Николаев. Как указывается в статье, для осуществления операции потребуется обезвредить морские мины в акватории Черного моря и предоставить Украине новые "дальнобойные вооружения для защиты от нападения с российской стороны", включая противокорабельные ракеты. Издание полагает, что членами коалиции могли бы стать страны НАТО, а также Египет, для которого рост цен на зерно создает значительные сложности.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, посетивший в понедельник Лондон, заявил, что обсуждал с Трасс идею создания черноморского транспортного коридора для украинских судов. Как отметил министр, ряд стран "могли бы предоставить корабли и самолеты, разместив их в акватории Черного моря, чтобы обеспечить морской проход для судов с зерном, покидающих порт Одессы, чтобы добраться до турецкого Босфора".

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