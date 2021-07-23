О нас
Report Georgia
Аудио новости

Логистическая компания Азербайджана закупила у России 100 вагонов

Логистическая компания Азербайджана закупила у России 100 вагонов Компания Alyans Logistic, являющаяся экспедитором ЗАО "Азербайджанские железные дороги", заявила о намерении расширить свой вагонный парк.
Инфраструктура
23 июля 2021 г. 14:07
Логистическая компания Азербайджана закупила у России 100 вагонов

Компания Alyans Logistic, являющаяся экспедитором ЗАО "Азербайджанские железные дороги", заявила о намерении расширить свой вагонный парк.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджано-российского делового совета Самед Гурбанов, выступая сегодня на мероприятии в Баку.

По его словам, первая реальная сделка уже заключена: "При финансировании "Росэксимбанка" и содействии Российского экспортного центра Alyans Logistic закупила 100 вагонов у российской компании RM Rail. Сделка уже реализована, совершена предоплата. "Росэксимбанк" и Российский экспортный центр оказали азербайджанским компаниям высокий уровень поддержки в поиске поставщиков и сопровождении сделки".

С.Гурбанов отметил, что не хочет раскрывать много коммерческих подробностей, отметив, что "Росэксимбанк" предоставляет очень выгодные и привлекательные условия: "В этом направлении существует огромный потенциал".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan's logistics company buys 100 carriages from Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın logistika şirkəti Rusiyadan 100 vaqon alıb

Другие новости из категории

Джавид Гурбанов: Возведено 20 км земляного полотна в направлении Агдама
Джавид Гурбанов: Возведено 20 км земляного полотна в направлении Агдама
23 июля 2021 г. 14:16
В Шушу можно будет добраться на электричке
В Шушу можно будет добраться на электричке
23 июля 2021 г. 13:46
Рашад Набиев: Возраст большинства грузовых автомобилей превышает 15 лет
Рашад Набиев: Возраст большинства грузовых автомобилей превышает 15 лет
23 июля 2021 г. 12:22
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
23 июля 2021 г. 10:46
ADB: Снижение спроса на железнодорожные перевозки углубит финансовые проблемы
ADB: Снижение спроса на железнодорожные перевозки углубит финансовые проблемы
22 июля 2021 г. 18:24
В Китае создали самый быстрый в мире наземный транспорт
В Китае создали самый быстрый в мире наземный транспорт
20 июля 2021 г. 17:39
В Баку из-за пожара ограничили въезд на улицу Ахмеда Раджабли
В Баку из-за пожара ограничили въезд на улицу Ахмеда Раджабли
20 июля 2021 г. 16:17
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
Долг Азерсу перед Всемирным банком увеличился на 40%
Долг "Азерсу" перед Всемирным банком увеличился на 40%
17 июля 2021 г. 18:25
AZAL доставит в две страны вакцину против коронавируса
AZAL доставит в две страны вакцину против коронавируса
17 июля 2021 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi