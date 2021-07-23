Логистическая компания Азербайджана закупила у России 100 вагонов

Компания Alyans Logistic, являющаяся экспедитором ЗАО "Азербайджанские железные дороги", заявила о намерении расширить свой вагонный парк.

Компания Alyans Logistic, являющаяся экспедитором ЗАО "Азербайджанские железные дороги", заявила о намерении расширить свой вагонный парк.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджано-российского делового совета Самед Гурбанов, выступая сегодня на мероприятии в Баку.

По его словам, первая реальная сделка уже заключена: "При финансировании "Росэксимбанка" и содействии Российского экспортного центра Alyans Logistic закупила 100 вагонов у российской компании RM Rail. Сделка уже реализована, совершена предоплата. "Росэксимбанк" и Российский экспортный центр оказали азербайджанским компаниям высокий уровень поддержки в поиске поставщиков и сопровождении сделки".

С.Гурбанов отметил, что не хочет раскрывать много коммерческих подробностей, отметив, что "Росэксимбанк" предоставляет очень выгодные и привлекательные условия: "В этом направлении существует огромный потенциал".