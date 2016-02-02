​Литва присоединилась к украинскому проекту "Шелковый путь" в обход России 

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Украины подписал с Литвой меморандум об объединении проекта "Шелковый путь" через Украину в Китай с проектом "Викинг", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это означает, что в рамках нашего сотрудничества с Европейским союзом и реализации Соглашения о зоне свободной торговли к этому "Шелковому пути" будет подключена не только Украина, не только Грузия, Азербайджан, Казахстан и Китай, но и страны-члены Европейского союза", - сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Проект "Викинг" запущен в 2003 году по инициативе Литвы, Беларуси и Украины. Контейнерный поезд везет в направлении Украины электроприборы, машинное оборудование, тракторы, полиэтилен, изделия черных металлов, в направлении Беларуси и Литвы - каучук, прокат и изделия из черных металлов, а в направлении Латвии и Эстонии - ферросплавы. Путь в 1734 км занимает 52 часа. 15 января 2016 года Украина отправила из порта Ильичевск в Китай первый контейнерный поезд по так называемому новому "Шелковому пути" через Украину, Болгарию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай.