Лидеры Азербайджана и Ирана обсудили Зангезурский коридор

28 ноября в Ашхабаде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

28 ноября в Ашхабаде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

Как передает Report, на встрече был отмечен высокий уровень отношений между нашими странами, добрососедские и дружественные связи.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в рамках транспортного коридора Север-Юг, а также Зангезурского транспортного коридора. Было отмечено, что реализация Зангезурского коридора будет выгодна и Ирану, который сможет воспользоваться этой транспортной артерией.

На встрече было подчеркнуто, что после исторической Победы, одержанной Азербайджаном во Второй Карабахской войне, геополитическая ситуация в регионе изменилась, говорилось о важности участия стран региона в решении региональных вопросов.

Кроме того, были обсуждены вопросы создания энергетического узла между нашими странами, а также Азербайджаном, Россией и Ираном. Одновременно был проведен широкий обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, торгово-экономических связях.

В ходе беседы еще раз было подчеркнуто, что ирано-азербайджанские связи носят исторический характер, между нашими народами существуют дружественные отношения.