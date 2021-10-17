Лидер Азербайджана: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт

Сегодня была утверждена концепция развития села Довлетъярлы, заложен его фундамент. На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт. Надеюсь, что до конца следующего года этот проект, охватывающий пять сел, будет

Сегодня была утверждена концепция развития села Довлетъярлы, заложен его фундамент. На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт. Надеюсь, что до конца следующего года этот проект, охватывающий пять сел, будет передан в распоряжение бывших переселенцев.

Как сообщает Report, об этом на встрече с представителями общественности Физулинского района сказал Президент Ильхам Алиев.

«На первом этапе планируется построить 450 домов. После этого предусмотрено строительство еще 300 домов. Это будет жилищный центр в Физулинском районе», - продолжал глава государства.

Президент отметил, что сегодня будет представлен генеральный план города Физули, заложен фундамент Музея Победы, Музея оккупации.