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Лидер Азербайджана: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт

Лидер Азербайджана: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт Сегодня была утверждена концепция развития села Довлетъярлы, заложен его фундамент. На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт. Надеюсь, что до конца следующего года этот проект, охватывающий пять сел, будет
Инфраструктура
17 октября 2021 г. 19:35
Лидер Азербайджана: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт
Ильхам Алиев

Сегодня была утверждена концепция развития села Довлетъярлы, заложен его фундамент. На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт. Надеюсь, что до конца следующего года этот проект, охватывающий пять сел, будет передан в распоряжение бывших переселенцев.

Как сообщает Report, об этом на встрече с представителями общественности Физулинского района сказал Президент Ильхам Алиев.

«На первом этапе планируется построить 450 домов. После этого предусмотрено строительство еще 300 домов. Это будет жилищный центр в Физулинском районе», - продолжал глава государства.

Президент отметил, что сегодня будет представлен генеральный план города Физули, заложен фундамент Музея Победы, Музея оккупации.

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