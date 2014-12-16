Предусмотрены новшества для лиц, купивших у муниципалитетов земельный участок под строительство частного дома

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Лица, купившие у муниципалитетов земельный участок под строительство частного дома, не смогут в течение 5-и лет перепродать его другому лицу.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (ММ) приняли связанный с этим закон "Об управлении муниципальных земель".

Во внесенной в закон статье отмечается, что за исключением случаев, установленных в поддержанных Азербайджаном международных контрактах и законе "О приобретении земель для государственных нужд", лицо, купившее земельный участок под строительство частного жилья, в течение 5-и лет не может продать его другому лицу.

Отмечается, что подобное ограничение должно быть предусмотрено в решении муниципалитета и контракте, заключаемом между сторонами в соответствии с законодательством.