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Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан

Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан В 2022 году через Бакинский порт было перевезено 6 млн 314 тыс. тонн грузов, что на 13,6% больше в годовом сравнении.
Инфраструктура
14 февраля 2023 г. 12:17
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан

В 2022 году через Бакинский порт было перевезено 6 млн 314 тыс. тонн грузов, что на 13,6% больше в годовом сравнении.

Об этом Report сообщил начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

Он отметил, что в 2021 году через Бакинский порт было перевезено 5,5 млн тонн грузов: "В 2022 году после начала российско-украинского конфликта в Бакинском порту выросла перевалка колесной техники и легковых автомобилей. В 2022 году количество переваленных легковых автомобилей в порту превысило 12 тыс. Эти легковые автомобили преимущественно доставляются из Европы и отправляются в Среднюю Азию. До конфликта в этом направлении перевозилось 3-4 тыс. легковых автомобилей. Однако теперь легковые автомобили из Европу в Среднюю Азию доставляются не через Россию, а через Азербайджан".

Х.Гасанли подчеркнул, что несмотря на закрытие ряда направлений в рамках карантинных мер в период пандемии, через порт было перевалено 42 тыс. единиц колесной техники: "В 2021 году было перевалено 39 431 единица колесной техники, а в 2022 году на 30,6% больше – 51 535 единиц".

Представитель Бакинского порта отметил, что растет объем перевалки колесной техники: "Половина колесной техники (грузовики TIR и прицепы) приходится на Турцию. Перевозимые ранее по Северному коридору грузы теперь перенаправлены в Средний коридор (Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут (ТМТМ)). Даже если в Северном коридоре ситуация в будущем наладится, часть грузов останется в Среднем коридоре. Интерес к Среднему коридору вырастет. Международные компании считают Средний коридор более надежным и безопасным".

По словам Х.Гасанли, до российско-украинского конфликта наблюдалось сокращение оборота вагонных перевозок, однако в прошлом году оборот вырос: "В 2022 году было перевалено 38 692 вагона, что на 27,2% больше, чем в 2021 году (30 426 вагонов)".

Он добавил, что в этом году через Бакинский порт панируется перевалить 7 млн тонн грузов: "В 2022 году мы были нацелены на 6 млн тонн, однако результат превысил наши цели. В 2023 году мы также планируем превысить поставленную цель".

Напомним, что грузоперевалочный потенциал порта, открывшегося 14 мая 2018 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в первой фазе составляет 15 млн тонн, в том числе 100 тыс. контейнеров в год.

Грузоперевозки посредством обладающего высокими техническими возможностями Бакинского порта, расположенного на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, с каждым годом увеличиваются.

Кроме того, на фоне складывающихся в мире новых реалий сформировался большой спрос на Азербайджан как на транзитную страну, и этот фактор также увеличивает объемы грузов, доставляемых в Бакинский порт, являющийся крупнейшими морскими воротами и логистическим центром нашей страны.

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Версия на английском языке Passenger cars from Europe already being transported to Central Asia through Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Avropadan minik avtomobilləri artıq Azərbaycan üzərindən Orta Asiyaya daşınır

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