Кыргызстан намерен использовать Транскаспийский коридор для грузоперевозок

Кыргызстан планирует использовать Транскаспийский международный транспортный коридор (Средний коридор) для автомобильных и железнодорожных перевозок из Кыргызстана и Китая в страны Европы.

Кыргызстан планирует использовать Транскаспийский международный транспортный коридор (Средний коридор) для автомобильных и железнодорожных перевозок из Кыргызстана и Китая в страны Европы.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил сегодня заместитель главы Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев на Форуме инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия.



По его словам, этот путь станет еще одной основой для объединения регионов и обеспечения не только их экономического роста, но и экономической безопасности.



"Садыр Жапаров (президент Кыргызстана) придает большое значение укреплению транзитного потенциала нашей страны и региона. Мы активно работаем над строительством новых дорог и модернизацией существующих транспортных артерий, чтобы интегрироваться в крупные международные транспортные сети. Наша цель создать устойчивую и эффективную инфраструктуру, которая будет способствовать развитию экономики Кыргызстана и укреплению торговых связей между Европой и ЦА", - сказал Б. Торобаев.

Напомним, что Средний коридор был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы и проходит по территории Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана и Грузии до Европы. На всем маршруте создан единый тариф, действует принцип "единого окна".