KTZ Express и Yixinou нацелились на увеличение перевозок по Среднему коридору

Казахстанское АО "KTZ Express" (дочерняя структура "Казахстан Темир Жолы", КТЖ) и китайская Yixinou Trading Service Group Co. Ltd (Yixinou) обсудили перспективы развития контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТ

Казахстанское АО "KTZ Express" (дочерняя структура "Казахстан Темир Жолы", КТЖ) и китайская Yixinou Trading Service Group Co. Ltd (Yixinou) обсудили перспективы развития контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на КТЖ.

"В Астане состоялась встреча руководства KTZ Express с представителями Yixinou. Основной темой обсуждения стали перспективы развития контейнерных перевозок в страны Европейского Союза, Центральной Азии и по ТМТМ", - говорится в сообщении.

По информации КТЖ, особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов перевозок из китайской провинции Чжэцзян, которая благодаря своему стратегическому расположению и развитой транспортной инфраструктуре является ключевым узлом международной логистики и торговли.

"Итогом переговоров стало подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве. Документ предполагает реализацию совместных инициатив по увеличению объемов контейнерных перевозок и развитию ключевых маршрутов", - отмечается в информации.

Yixinou является единственным частным оператором логистической платформы контейнерных поездов на маршруте Китай – Европа.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. .