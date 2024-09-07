Кто несет ответственность за пожары в новостройках?

В последние годы в Баку были зафиксированы пожары в новостройках, причиной которых в большинстве случаев были короткие замыкания в коммуникационных линиях. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, только за январь-август 2024 года в Баку было зар

В последние годы в Баку были зафиксированы пожары в новостройках, причиной которых в большинстве случаев были короткие замыкания в коммуникационных линиях. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, только за январь-август 2024 года в Баку было зарегистрировано 8 пожаров в подвалах и шахтах многоэтажных зданий из-за проблем с электропроводкой. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 11 подобных случаев.

Возникает вопрос: кто несет ответственность за такие инциденты и что должны делать жители в этом случае? С этими вопросами агентство Report обратилось к экспертам и соответствующим государственным структурам.

Строительные компании зачастую обвиняют в использовании некачественных материалов. В том числе, компании экономят и на электропроводах для получения прибыли. После сдачи дома в эксплуатацию ответственность за его состояние должна перейти к Товариществу собственников жилья, созданному самими жителями. Однако на практике все происходит совершенно иначе. ЖСК, как правило, продолжают контролировать ситуацию и навязывать жителям свои правила.

Причины пожаров и технические проблемы

Эксперты отмечают, что одной из основных причин коротких замыканий в электросетях является использование некачественных кабелей при строительстве зданий. По словам эксперта по коммунальным услугам Союза свободных потребителей Нусрета Гасымова, при прокладке коммуникационных линий необходимо учитывать мощность электрооборудования, которое будет использоваться в квартирах. Однако во многих случаях этот фактор не берется в расчет. Нагрузка на электросети увеличивается особенно в летние месяцы, когда жители активно используют кондиционеры, что и приводит к перегрузке линий и, как следствие, к пожарам.

Таким образом, неадекватное проектирование и низкое качество кабелей становятся основными факторами риска.

ЖСК и юридические аспекты

Жилищно-строительные кооперативы, ответственные за содержание домов, часто пытаются возложить финансовую ответственность за устранение неисправностей на жителей. Для устранения последствий пожаров в электропроводке с каждой квартиры требуется минимум 1000 манатов. Однако такое требование считается незаконным. Как объясняет адвокат Вамиг Шукюров, после завершения строительства дома и его официальной приемки в эксплуатацию государственными органами деятельность ЖСК должна быть прекращена, а управление домом должно перейти к Товариществу собственников жилья (ТСЖ). ТСЖ создается жителями дома и организует сбор средств на обслуживание здания.

"Таким образом, любая неисправность должна устраняться за счет уже собранных средств, а не за счет дополнительных платежей. Кроме того, даже если дом еще не сдан в эксплуатацию, ЖСК не имеют права требовать от жителей деньги на ремонт коммуникаций. Все необходимые расходы уже включены в ежемесячные коммунальные платежи, которые жители платят ЖСК. Независимо от статуса здания, его обслуживание должно осуществляться за счет средств, уже собранных кооперативом", - заявил В.Шукюров.

Необходимость государственных проверок

Как отмечается в ответе ОАО "Азеришыг" на запрос агентства Report, за электрохозяйство зданий отвечает ЖСК, и он должен регулярно проверять и обслуживать линии: "Если кооператив не справляется с этой задачей, тогда обращаются в государственные службы, такие как ASAN, чтобы "Азеришыг" провел необходимые проверки и ремонтные работы". Однако на практике такие меры принимаются редко, что приводит к увеличению числа аварийных ситуаций и попыткам ЖСК переложить свою ответственность на жителей. Это указывает на существующие пробелы в законодательстве в вопросе регулирования деятельности ЖСК, что требует вмешательства государственных органов.

Для решения проблемы может потребоваться усиление контроля за деятельностью ЖСК со стороны государственных органов, обеспечение регулярных проверок коммуникационных линий квалифицированными специалистами, принятие мер по повышению ответственности строительных компаний за качество используемых материалов, развитие механизмов правовой защиты жителей от незаконных требований ЖСК. Сложившаяся ситуация требует срочных мер. Предотвратить это можно путем усиления контроля за строительством и эксплуатацией многоэтажных зданий, повышения ответственности всех сторон, участвующих в этом процессе, и обеспечения прозрачности финансовых потоков. Жители, в свою очередь, должны активно защищать свои права и могут обращаться к правительству для решения этих проблем. Эти шаги позволят предотвратить подобные инциденты в будущем и защитить права граждан.