Для управления свободной экономической зоной Алят будет определена временная структура

Проект изменений в закон "О свободной экономической зоне Алят" в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса был принят в первом чтении.

Как сообщает Report, вице-спикер Валех Алескеров дал информацию о сути поправки.

Он отметил, что в закон предлагается добавить новую 32-ую статью "О переходных положениях". Согласно новой статье, до формирования уполномоченного органа и правления свободной экономической зоны управление ею временно возлагается на структуру, определенную соответствующим органом исполнительной власти.

"В свободной экономической зоне должен быть полномочный орган для решения организационных вопросов. Сюда входит создание инфраструктуры, подготовка кадров, реализация проектов, решение вопросов окружающей среды и пр. Предложенная поправка предусматривает более эффективную и ускоренную деятельность свободной экономической зоны Алят", - сказал В. Алескеров.