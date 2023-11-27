КТК остановил погрузку нефти в Черном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил погрузку нефти из-за непогоды в Черном море, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах в связи с высокой заполненностью резервуаров.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил погрузку нефти из-за непогоды в Черном море, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах в связи с высокой заполненностью резервуаров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах", - сказано в сообщении.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.