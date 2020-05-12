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Круг перед рынком Кешля будет ликвидирован

Круг перед рынком Кешля будет ликвидирован

© BNA

На улице Алияра Алиева в Наримановском районе Баку начались реконструкционные работы.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По информации, основной целью является усовершенствование дорожного движения, улучшение транспортных условий и обеспечение пешей доступности.

В ходе проекта круг перед торговым центром, известным как "рынок Кешля", будет ликвидирован и вместо него построят транспортный островок, будет создана парковка "карманного" типа, оптимизированы места автобусных стоянок, ликвидирован круг на пресечении с проспектом Зии Буньядова и внесены другие изменения.

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