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Кризис в Красном море на 300% увеличил расходы на морские перевозки

Кризис в Красном море на 300% увеличил расходы на морские перевозки Кризис в Красном море представляет собой "новую угрозу мировой торговле" и уже привел к увеличению расходов на морские перевозки на 300%.
Инфраструктура
23 января 2024 г. 14:45
Кризис в Красном море на 300% увеличил расходы на морские перевозки

Кризис в Красном море представляет собой "новую угрозу мировой торговле" и уже привел к увеличению расходов на морские перевозки на 300%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила испанская компания по страхованию кредитных операций Credito y Caucion.

По ее версии, "нападения на контейнеровозы в Красном море увеличили стоимость морских перевозок на 300%" и "усугубили инфляционные риски".

"Увеличение связано с тем, что коммерческим судам приходится выбирать более длинные и дорогие маршруты, чтобы избежать зоны конфликта, и нести повышенные расходы на страхование", - пояснили в испанской компании.

В ней добавили, что большинство экономистов ожидают, что ситуация сохранится по крайней мере в краткосрочной перспективе, но чем дольше будет продолжаться кризис, "тем более серьезными будут последствия". В Credito y Caucion напомнили, что "около 30% всех контейнерных перевозок проходят через Красное море - важнейший канал для грузовых перевозок из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу".

"Фактическое закрытие маршрута по Красному морю может сократить пропускную способность международных морских перевозок примерно на 20%", - уточнили в компании.

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Версия на английском языке Red Sea crisis increases shipping costs by 300%

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