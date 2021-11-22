Крановое судно "Ширван 2" спустили на воду после капремонта

На судоремонтном заводе "Биби-Эйбат" завершился капитальный ремонт кранового судна "Ширван 2" нефтяного флота ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

На судоремонтном заводе "Биби-Эйбат" завершился капитальный ремонт кранового судна "Ширван 2" нефтяного флота ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщили Report в ASCO, были отремонтированы судовые механизмы, основные двигатели, устройства брашпиля и шпиля, насосы, трубопроводные системы, санитарные узлы и электродвигатели. Также отремонтированы двигательная установка корабля, донно-бортовые арматуры, протекторные устройства.

Во время докового ремонта судна произведена замена поврежденных участков подводной и надводной части корабля, а также осуществлены работы по покраске.

После окончания ремонтных работ были проведены и успешно завершены испытания кранового устройства с грузоподъемностью в 100 тонн. Затем корабль был спущен на воду для проверки механизма и электрооборудования в движении. После успешного завершения испытаний судно было передано представителям Регистра по классификации.

Крановое судно "Ширван 2" имеет длину 98,55 метра и ширину 17 метров. Корабль оборудован двумя главными двигателями мощностью 2×2400 лошадиных сил.