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Крановое судно "Ширван 2" спустили на воду после капремонта

Крановое судно "Ширван 2" спустили на воду после капремонта На судоремонтном заводе "Биби-Эйбат" завершился капитальный ремонт кранового судна "Ширван 2" нефтяного флота ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
22 ноября 2021 г. 12:34
Крановое судно Ширван 2 спустили на воду после капремонта

На судоремонтном заводе "Биби-Эйбат" завершился капитальный ремонт кранового судна "Ширван 2" нефтяного флота ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщили Report в ASCO, были отремонтированы судовые механизмы, основные двигатели, устройства брашпиля и шпиля, насосы, трубопроводные системы, санитарные узлы и электродвигатели. Также отремонтированы двигательная установка корабля, донно-бортовые арматуры, протекторные устройства.

Во время докового ремонта судна произведена замена поврежденных участков подводной и надводной части корабля, а также осуществлены работы по покраске.

После окончания ремонтных работ были проведены и успешно завершены испытания кранового устройства с грузоподъемностью в 100 тонн. Затем корабль был спущен на воду для проверки механизма и электрооборудования в движении. После успешного завершения испытаний судно было передано представителям Регистра по классификации.

Крановое судно "Ширван 2" имеет длину 98,55 метра и ширину 17 метров. Корабль оборудован двумя главными двигателями мощностью 2×2400 лошадиных сил.

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Версия на английском языке ФотоOverhaul of Azerbaijan's Shirvan 2 crane ship completed
Версия на азербайджанском языке Фото“Şirvan 2” kran gəmisinin əsaslı təmiri başa çatıb

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