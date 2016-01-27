​Корпорация "Аккорд" приступает к реализации пяти новых проектов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ ОАО "Промышленно-строительная инвестиционная корпорация Аккорд" реализует в Азербайджане пять новых проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор компании Гёксель Айбек.

Г.Айбек отметил, что корпорация "Аккорд" реализует новые проекты в поселке Баладжары, Ходжагасане, Бадамдаре, Мярдакане и Новханы. По словам гендиректора, в рамках указанных проектов планируется построить 725 тыс. кв. метров жилых и 80 тыс. кв. метров нежилых площадей.

Отметим, что до сегодняшнего дня оборот компании за 10 лет составил 3,5 млрд. долларов.

Общая стоимость портфеля по текущим строительным проектам равна 1,5 млрд. манатов, остаточная стоимость - 750 млн. манатов.