О нас
Report Georgia
Аудио новости

Коридор "Север-Юг" позволит нам увеличить ненефтяные доходы

Коридор "Север-Юг" позволит нам увеличить ненефтяные доходы Международный транспортный коридор "Север-Юг", простирающийся от России до Индии, окажет особое влияние на объем международных грузоперевозок по региону. Азербайджан поддержал реализацию проекта как с точки зрения инвестиций, так и инфраструктуры.
Инфраструктура
23 июня 2021 г. 13:51
Коридор Север-Юг позволит нам увеличить ненефтяные доходы

Международный транспортный коридор "Север-Юг", простирающийся от России до Индии, окажет особое влияние на объем международных грузоперевозок по региону. Азербайджан поддержал реализацию проекта как с точки зрения инвестиций, так и инфраструктуры.

Об этом заявил Report депутат Вугар Байрамов.

По его словам, реализация проекта важна для Азербайджана и с точки зрения увеличения объема международных грузоперевозок: "Международные перевозки являются одним из основных направлений ненефтяного сектора нашей страны. Предполагается, что реализация транспортного коридора "Север-Юг" позволит увеличить объемы международных грузоперевозок и увеличить ненефтяные доходы".

Депутат также отметил, что проект важен с точки зрения усиления стратегической позиции Азербайджана: "В частности, в контексте использования Зангезурского коридора возрастает значение международных транспортных проектов, охватывающих регион".

По словам Байрамова, после инцидента в Суэцком канале значение коридора еще более возросло: "Не только страны региона, но и развитые государства рассматривают проект в качестве альтернативного транспортного коридора в регионе. Это повысило не только экономическую эффективность, но и стратегическое значение коридора".

Напомним, что вчера из финского города Хельсинки в индийский порт Нава-Шева отправился первый контейнерный блок-поезд. Первый контейнерный поезд по коридору достигнет Индии через Россию, Азербайджан и Иран.

Отметим, что первый акт соглашения о транспортном коридоре "Север-Юг", который соединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Северной Европы, был подписан 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге между Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Индией.

В последующие годы соглашение подписали и соответственно ратифицировали в целом 13 государств - Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция и Украина.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Şimal-Cənub" dəhlizi qeyri-neft gəlirlərimizin artmasına imkan verəcək

Самое важное

Потерпевший: Армяне заживо сожгли азербайджанского пленного
Потерпевший: Армяне заживо сожгли азербайджанского пленного
23 июня 2021 г. 14:58
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
23 июня 2021 г. 13:36
Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон
Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон
23 июня 2021 г. 13:31
После Отечественной войны родились 100 детей шехидов
ФотоПосле Отечественной войны родились 100 детей шехидов
23 июня 2021 г. 12:20
Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен
Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен
23 июня 2021 г. 10:16
На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
22 июня 2021 г. 15:05
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
22 июня 2021 г. 10:52
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
22 июня 2021 г. 09:43
МИД России оценил итоги выборов в Армении
МИД России оценил итоги выборов в Армении
21 июня 2021 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi