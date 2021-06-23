Коридор "Север-Юг" позволит нам увеличить ненефтяные доходы

Международный транспортный коридор "Север-Юг", простирающийся от России до Индии, окажет особое влияние на объем международных грузоперевозок по региону. Азербайджан поддержал реализацию проекта как с точки зрения инвестиций, так и инфраструктуры.

Международный транспортный коридор "Север-Юг", простирающийся от России до Индии, окажет особое влияние на объем международных грузоперевозок по региону. Азербайджан поддержал реализацию проекта как с точки зрения инвестиций, так и инфраструктуры.

Об этом заявил Report депутат Вугар Байрамов.

По его словам, реализация проекта важна для Азербайджана и с точки зрения увеличения объема международных грузоперевозок: "Международные перевозки являются одним из основных направлений ненефтяного сектора нашей страны. Предполагается, что реализация транспортного коридора "Север-Юг" позволит увеличить объемы международных грузоперевозок и увеличить ненефтяные доходы".

Депутат также отметил, что проект важен с точки зрения усиления стратегической позиции Азербайджана: "В частности, в контексте использования Зангезурского коридора возрастает значение международных транспортных проектов, охватывающих регион".

По словам Байрамова, после инцидента в Суэцком канале значение коридора еще более возросло: "Не только страны региона, но и развитые государства рассматривают проект в качестве альтернативного транспортного коридора в регионе. Это повысило не только экономическую эффективность, но и стратегическое значение коридора".

Напомним, что вчера из финского города Хельсинки в индийский порт Нава-Шева отправился первый контейнерный блок-поезд. Первый контейнерный поезд по коридору достигнет Индии через Россию, Азербайджан и Иран.

Отметим, что первый акт соглашения о транспортном коридоре "Север-Юг", который соединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Северной Европы, был подписан 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге между Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Индией.

В последующие годы соглашение подписали и соответственно ратифицировали в целом 13 государств - Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция и Украина.