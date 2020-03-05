Турикпенбаев: Фидерное сообщение Актау-Баку-Актау стало синонимом надежности

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличил объем контейнерных перевозок на 24%.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил председатель правления АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Абай Турикпенбаев.

"Транзитные грузы, среди которых уголь, нефть, зерно и техника перевозить по Каспию быстрее и выгоднее, чем по суше. И это, несомненно, привлекает заказчиков. Сегодня объем перевозок здесь составляет 3 900 контейнеров. В планах национального перевозчика довести его до 15 тысяч контейнеров в год. К слову, в каспийском регионе вопрос беспрепятственной работы транспортно - логистического узла держит на контроле аким Мангистауской области Серикбай Трумов. При этом, в мультимодальных перевозках Казахстана регулярная фидерная линия из порта Актау в Баку и обратно, запущенная в апреле прошлого года, стала синонимом надежности и стабильности. Сегодня суда заполнены на 100%", - сказал А.Турикпенбаев.

По его словам, по железнодорожной дороге из Китая до Каспия грузы доходят всего за 72 часа. В течение суток грузятся на фидер и отправляются в Европу.

"С момента запуска первого фидерного судна на маршруте Актау – Баку – Актау обработано 8 272 ДФЭ контейнеров. В целом, в 2019 году на 79% увеличился объем контейнерных перевозок через порты Транскаспийского Международного транспортного маршрута (ТМТМ)", - сказал глава Актауского порта.

«АО «KTZ Express» осуществляет мультимодальный сервис в страны СНГ, Турции, Азербайджана, грузинские порты. Из Китая до Турции груз идет около 16 дней. Раньше этот процесс занимал гораздо большее время, так как контейнера с платформами уходили.

"Из-за этого оборачиваемость была долгой. А после запуска фидерного сообщения весь вагонный парк остается в Казахстане", - подчеркнул директор департамента продаж мультимодальных перевозок и ТМТМ «АО «KTZ Express» Абылайхан Есиркеп.

По его словам, ТМТМ – маршрут, требующий несколько перевалок грузов через морские порты: "И уже можно наблюдать результаты слаженной работы участников данного маршрута. За прошедший год на 70% увеличилось число контейнерных перевозок через порты на Каспийском море. Являясь координатором Международного Транскаспийского консорциума, «КТЖ Express» проводит непрерывную работу по привлечению транзитных".

Он подчеркнул, что на восточном побережье Каспийского моря активно работает Актауский Морской Северный терминал. Мощность объекта - 3 млн тонн зерновых и генеральных грузов в год, уходящих в страны Закавказья, Персидского залива и России.

"В прошлом году здесь перевалили почти 800 тысяч тонн зерна. В этом – поставили задачу до 1 млн тонн. Северный терминал является составляющей частью международных транспортных коридоров ТМТМ, ТРАСЕКА и Север-Юг. Транспортировка грузов из этой точки преимущественно осуществляется в направлении портов Ирана, России, Азербайджана. Инфраструктурные возможности терминала по перевалке контейнеров составляют свыше 70 тысяч контейнеров в 20-футовом эквиваленте в год, с возможностью единовременного хранения до 6 тысяч контейнеров", - сказал А.Есиркеп.