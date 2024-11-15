Контейнерный хаб Казахстана и КНР на побережье Каспия увеличит транспортировку по ТМТМ

Казахстан и Китай начали строить контейнерный хаб на побережье Каспийского моря.

Казахстан и Китай начали строить контейнерный хаб на побережье Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил Минтранс Казахстана.

"Данный проект повысит позицию страны в международной логистической системе и расширит потенциал транспортно-логистической сферы. Реализация хаба позволит увеличить транспортировку контейнеров в Транскаспийском направлении через Азербайжан, Грузию, Турцию и переориентировать часть транзитных грузов, следующих из Китая в Европу", - сообщило ведомство.

Сейчас ведутся работы по землеустройству. На объекте задействовано более 20 единиц спецтехники.

Проект реализуется в Мангистауской области, он увеличит пропускную способность порта Актау до 240 тыс. двадцатифутового эквивалента (ДФЭ) в год.

На сегодняшний день показатель по контейнерным перевозкам через морские порты увеличился на 84% и составил 58 тыс. ДФЭ, при этом рост контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) отмечается в 2,7 раза. Завершить работы планируют в середине 2025 года.