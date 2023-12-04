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Контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли вдвое

Контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли вдвое В январе-ноябре 2023 года транзитные контейнерные перевозки по Среднему коридору транзитом через Азербайджан в направлении Запад-Восток увеличились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инфраструктура
4 декабря 2023 г. 12:27
Контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли вдвое

В январе-ноябре 2023 года транзитные контейнерные перевозки по Среднему коридору транзитом через Азербайджан в направлении Запад-Восток увеличились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Container, дочернюю компанию "Азербайджанских железных дорог".

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

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