Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%

Индекс глобальных контейнерных перевозок 13-17 сентября составил 10 374,64 доллара США

Индекс глобальных контейнерных перевозок 13-17 сентября составил 10 374,64 доллара США за 40-футовый контейнер или за 2 TEU.

Как сообщает Report со ссылкой на Drewry , это на 323% больше, чем годом ранее.

Пока не приходится говорить о каких-то признаках замедления роста. Индекс растет 22 недели подряд.

Наибольший рост зафиксирован в контейнерных грузоперевозках из Шанхая в Роттердам - на 570%, до 14 294 долларов США за 40-футовый контейнер.

Рост тарифов на перевозки из Шанхая до Генуя составил 509% (13 502 доллара США), из Шанхая до Нью-Йорка - 252% (16 138 долларов США), из Шанхая в Лос-Анджелес - 222% (12 424 доллара США).