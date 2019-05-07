Международный консультант предлагает перенести некоторые госучреждения из центра Баку

"Прежде всего, мы должны думать о снижении нагрузки на город и пригород. Можно рассмотреть идею переноса некоторых государственных структур из центра города".

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор компании AS+P Йоахим Шарес сказал на сегодняшнем пленуме правления Союза архитекторов.

Он отметил, что основной задачей его компании является не только применение принципов международного градостроительства в Баку, но и учет специфических особенностей города и сохранение его исторического облика: "Именно поэтому к работе должны быть привлечены местные специалисты".