Конгресс-центр в Ханкенди оснащен современным техническим оборудованием

Конгресс-центр в Ханкенди оснащен современным техническим оборудованием.

Конгресс-центр в Ханкенди оснащен современным техническим оборудованием.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сообщил представитель Конгресс-центра Ханкенди Нажаф Бадалов.

Он рассказал, что Конгресс-центр, оснащенный современным техническим оборудованием, занимает площадь 6500 квадратных метров:

"Здесь созданы залы для мероприятий: театрального типа на 600 человек и банкетного типа на 350 человек, а также комнаты для заседаний, конференций и другие помещения с различным назначением".



По его словам, здание Конгресс-центра, которое сочетает в себе современность и национальные архитектурные традиции, предоставляет широкие возможности для проведения различных конгрессов, конференций, семинаров, деловых встреч, а также других мероприятий национального и международного значения:

"На первом этапе своей работы Конгресс-центр обеспечил постоянной занятостью 12 человек. Из них 8 — жители Ханкенди, Ходжалы, Кельбаджара и других освобожденных территорий. Конгресс-центр, привлекающий внимание своей высокой функциональностью и современностью, является одним из важных проектов, направленных на развитие социально-экономического потенциала наших освобожденных территорий".

Отметим, что 3 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Конгресс-центра в Ханкенди.