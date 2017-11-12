Компания Rockwell поставит оборудование на новые Boeing 737 MAX "Азербайджанских Авиалиний"

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Поставщиком бортовой электроники, систем развлечений и коммуникационного оборудования на новых Boeing 737 MAX "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) выбрана компания Rockwell Collins International.

Как передает Report, об этом сoобщил пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Соответствующее соглашение в рамках крупнейшей международной аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2017 подписано между вице-президентом ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Эльдаром Гаджиевым и и Старшим вице-президентом компании Rockwell Collins International Колином Махони.

Новое оборудование предоставит пассажирам доступ к беспроводному интернету на протяжении всего полета, а также поднимет на новый уровень мультимедийные развлечения на борту (in-flight entertainment).

Напомним, что в апреле этого года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и американская корпорация Boeing подписали контракт на приобретение десяти пассажирских самолетов Boeing 737 MAX. Оператором данных самолетов будет национальных перевозчик «Азербайджанские Авиалинии». Первые два самолета новейшего поколения будут доставлены в Азербайджан к концу 2018 года, а остальные – до конца 2020 года.

Общая сумма соглашения составляет около 1 млрд. долларов США. Впервые в истории гражданской авиации Азербайджана финансирование сделки по приобретению воздушных судов будет осуществлено без предоставления государственных гарантий.

Модернизированная серия самолетов «737 MAX» оборудована новыми двигателями LEAP-1B производства CFM International, которые позволяют сократить расход топлива на 13 процентов по сравнению с самыми топливно-эффективными современными самолетами. Последние усовершенствования конструкции, в том числе установка нового винглета Advanced Technology, сокращает сопротивление, что способствует дальнейшему улучшению эксплуатационных характеристик 737 MAX, особенно при полетах на большие расстояния.