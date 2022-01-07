О нас
Report Georgia
Аудио новости

Компания BMW представила меняющий цвет кроссовер

Компания BMW представила меняющий цвет кроссовер На выставке электроники в Лас-Вегасе компания BMW показала кроссоверы iX M60 и iX Flow, которые благодаря специальной технологии E Ink может менять цвет. Для этого водителю достаточно нажать кнопку.
Инфраструктура
7 января 2022 г. 08:39
Компания BMW представила меняющий цвет кроссовер

На выставке электроники в Лас-Вегасе компания BMW показала кроссоверы iX M60 и iX Flow, которые благодаря специальной технологии E Ink может менять цвет. Для этого водителю достаточно нажать кнопку.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте BMW.

В США баварцы привезли самую мощную версию электрокроссовера - iX M60, которая оснащена двумя моторами. Их суммарная мощность достигает 540 лошадиных сил, а в пике - 619 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час. Заряда аккумулятора хватает на 566 километров пути. Продажи BMW iX M60 начнутся во втором квартале 2022 года.

Технология E Ink представляет собой "жидкие чернила", в основе которых лежит электрофоретический процесс. При воздействии электрического тока пигменты одного цвета начинают проявляться на поверхности. Машина покрыта миллионами микроскопических капсул, в которых находятся белые пигменты с отрицательным зарядом и черные - с положительным. При подаче электроразряда, в зависимости от силы тока, скапливаются капсулы нужного цвета. В настоящий момент для технологии доступны только два цвета - черный и белый.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Создаются системы снабжения питьевой водой Шуши и села Дашалты
ФотоСоздаются системы снабжения питьевой водой Шуши и села Дашалты
6 января 2022 г. 17:25
TRACECA: Приостановлены автомобильные грузоперевозки из Казахстана в Азербайджан
TRACECA: Приостановлены автомобильные грузоперевозки из Казахстана в Азербайджан
6 января 2022 г. 16:10
Бакинский метрополитен в прошлом году перевез свыше 90 млн пассажиров
Бакинский метрополитен в прошлом году перевез свыше 90 млн пассажиров
6 января 2022 г. 13:57
Грузоперевозки Турции  по БТК выросли вдвое в прошлом году
Грузоперевозки Турции  по БТК выросли вдвое в прошлом году
6 января 2022 г. 13:13
AZAL отменяет рейсы в Алматы
AZAL отменяет рейсы в Алматы
5 января 2022 г. 19:41
Азербайджанские железные дороги отменили льготы на перевозку определенных грузов
"Азербайджанские железные дороги" отменили льготы на перевозку определенных грузов
5 января 2022 г. 17:53
Микаил Джаббаров: В Азербайджане следующие пять лет будут историческими
Микаил Джаббаров: В Азербайджане следующие пять лет будут историческими
5 января 2022 г. 16:22
В праздничные дни из Баку в регионы было перевезено 27 тысяч пассажиров
В праздничные дни из Баку в регионы было перевезено 27 тысяч пассажиров
5 января 2022 г. 13:31
В нерабочие дни поездами Баку–Сумгайыт воспользовались более 21 тыс. пассажиров
В нерабочие дни поездами Баку–Сумгайыт воспользовались более 21 тыс. пассажиров
5 января 2022 г. 12:59
В Баку в прошлом году установили около 200 светофоров
В Баку в прошлом году установили около 200 светофоров
5 января 2022 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi