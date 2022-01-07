Компания BMW представила меняющий цвет кроссовер

На выставке электроники в Лас-Вегасе компания BMW показала кроссоверы iX M60 и iX Flow, которые благодаря специальной технологии E Ink может менять цвет. Для этого водителю достаточно нажать кнопку.

На выставке электроники в Лас-Вегасе компания BMW показала кроссоверы iX M60 и iX Flow, которые благодаря специальной технологии E Ink может менять цвет. Для этого водителю достаточно нажать кнопку.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте BMW.

В США баварцы привезли самую мощную версию электрокроссовера - iX M60, которая оснащена двумя моторами. Их суммарная мощность достигает 540 лошадиных сил, а в пике - 619 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час. Заряда аккумулятора хватает на 566 километров пути. Продажи BMW iX M60 начнутся во втором квартале 2022 года.

Технология E Ink представляет собой "жидкие чернила", в основе которых лежит электрофоретический процесс. При воздействии электрического тока пигменты одного цвета начинают проявляться на поверхности. Машина покрыта миллионами микроскопических капсул, в которых находятся белые пигменты с отрицательным зарядом и черные - с положительным. При подаче электроразряда, в зависимости от силы тока, скапливаются капсулы нужного цвета. В настоящий момент для технологии доступны только два цвета - черный и белый.