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    ​Компания AzVirt построит дорогу в Мингячевире

    Сейчас на территории ведутся геодезийные работы

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ ООО AzVirt стало победителем тендера, проведенного ОАО "Азерйолсервис".

    Как сообщили Report в "Азерйолсервис", AzVirt реализует строительство одного из участков автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе (Имишли).

    Согласно договору, победитель тендера реализует первую часть проекта строительства автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе. Строительные работы на дороге общей протяженностью 16 км, соединяющей город Мингячевир и Мингячевирскую железнодорожную станцию, начнутся в середине этого месяца.

    По информации, сейчас ОАО "Гянджакорпю" проводит на территории геодезийные работы.

    Отметим, что автомобильная дорога Мингячевир-Бахрамтепе общей протяженностью 154 км состоит из 3 участков. Тендер на строительство остальных двух участков пока не объявлялся. 

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