Компания "АзРусТранс" сформирует собственный вагонный парк

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Компания "АзРусТранс", учрежденная ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) и ЗАО "Русагротранс", планирует формирование собственного вагонного парка.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации компании по итогам годовой деятельности.

"В дальнейшем в планы компании входит приобретение собственного вагонного парка, что добавит еще рентабельности бизнесу, позволит закрепиться на внутреннем рынке по импортным грузам. Сейчас компания арендует вагоны у Азербайджанских железных дорог", - сообщили в компании.

"АзРусТранс" будет расширять род деятельности, увеличивать количество партнеров. Сейчас компания формирует 10% всех поставок Азербайджанских железных дорог, в качестве оператора, и в дальнейшем эта цифра будет наращена, за счёт реализации поставленных задач и планов.

Отмечается, что за год деятельности компания перевезла 415 тыс. тонн зерна и зерновых и 1 173 вагонных отправок для погрузки пиломатериалов.

Перевозки активно ведутся не только между Азербайджаном и Россией, также налажены поставки в Грузию, Иран, а после запуска железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс, который запланирован на конец октября, активизируются поставки и в Турцию. Сдача в эксплуатацию железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс обеспечит поток грузов в Турцию, где существует огромный потенциал – ежегодно в страну из России поставляется до 4 млн тонн зерна и зерновых, и до 2 млн тонн сырья для перерабатывающих компаний, заводов и мельниц. "АзРусТранс" уже разрабатывает новые проекты для осуществления в данном направлении, которые пока не оглашаются.

В настоящее время идет работа над проектом зернового терминала, сразу после его завершения начнется строительство зернового терминала в Астаре, что позволит напрямую поставлять зерно и зерновые из России в Иран через Азербайджан, при этом обеспечив значительное сокращение издержек. Альтернатива этому пути это Каспийское море - через порты Астрахань и Махачкала, где на сегодняшний день отгружается до 1,6 млн. тонн ежегодно и потенциально, эти грузы могут пройти через Азербайджан, что значительно укрепит транзитный потенциал страны.

Хотя в основном "АзРусТранс" поставляет зерно и зерновые, компания также сотрудничает с ООО "ТрансЛес". Компания перевозит пиломатериалы как в Азербайджан, так и через Азербайджан в Иран, Грузию и в дальнейшем будут обеспечены поставки в Турцию.

Для обеспечения поставок в Грузию, "АзРусТранс" сотрудничала с американской Bunge Limited и швейцарской Glencore International AG. В связи с тем, что Bunge Limited закрылась в России, компания сейчас ведет переговоры с новыми потенциальными партнерами для возобновления поставок в данном направлении, которое стало выгодным после предоставления Азербайджанскими железными дорогами льготных тарифов.

"АзРусТранс" будет расширять род деятельности, увеличивать количество партнеров. Сейчас, компания формирует 10% всех поставок Азербайджанских железных дорог, в качестве оператора, и в дальнейшем эта цифра будет наращена за счет реализации поставленных задач и планов.

Отметим, что компания "АзРусТранс" начала свою деятельность 10 октября 2016 года. Целью создания компании стало укрепление транзитного потенциала страны и увеличение транзитных поставок.