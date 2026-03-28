Коммунальные службы в Баку работают в усиленном режиме

В результате интенсивных дождей на некоторых территориях наблюдаются затруднения с отводом воды через коллекторы, в связи с чем Исполнительная власть города Баку, районные исполнительные структуры столицы и другие коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что в связи со сложившейся ситуацией подведомственные управления Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку, районные объединения и другие хозяйственные структуры города принимают необходимые меры по эвакуации жителей, очистке дождеприемных решеток и проведению иных неотложных работ на местах. Эти работы продолжаются в течение всего дня.

Кроме того, глава Исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев также осмотрел территорию и дал соответствующие поручения коммунальным и хозяйственным структурам района по устранению последствий, вызванных дождем.