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Количество зарегистрированных объектов недвижимости выросло на 8%

Количество зарегистрированных объектов недвижимости выросло на 8% В феврале этого года в Азербайджане проведено 26 194 регистраций права собственности на недвижимость, что на 8,1 % больше, чем в январе.
Инфраструктура
11 марта 2022 г. 09:53
Количество зарегистрированных объектов недвижимости выросло на 8%

В феврале этого года в Азербайджане проведено 26 194 регистраций права собственности на недвижимость, что на 8,1 % больше, чем в январе.

Об этом сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики в ответ на запрос Report.

Из них 7 587 - первичная, а 18 607 - повторная регистрация. За февраль из имущества, на которых зарегистрировано право собственности, 3 718 - частные дома, 6 293 - квартиры, 15 302 - земельные участки, 881 - другие виды недвижимости.

За первый месяц года составлено 20 948 технических паспортов на недвижимое имущество, зарегистрировано 283 обременения (аренда, регистрация прав пользования), 4 723 ипотечных договора. За месяц выдана 59 661 справка об описании недвижимого имущества, о зарегистрированных в государственном реестре правах на это имущество и ограничениях (обременениях) (форма-1). Количество различных справок, выданных населению в связи с услугой, составило 11 193.

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Версия на азербайджанском языке Mülkiyyət hüququ qeydə alınmış daşınmaz əmlakların sayı 8 % artıb

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