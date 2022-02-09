Количество зарегистрированных объектов недвижимости выросло на 19%

В январе этого года в Азербайджане проведена 24 101 регистрация права собственности на недвижимость, что на 19,3% больше, чем в январе прошлого года.

В январе этого года в Азербайджане проведена 24 101 регистрация права собственности на недвижимость, что на 19,3% больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики в ответ на запрос Report.

Из них 4 101 - первичная, а 20 000 - повторная регистрация. За январь из имущества, на которых зарегистрировано право собственности, 3 798 - частные дома, 6 835 - квартиры, 12 534 - земельные участки, 934 - другие виды недвижимости.

За первый месяц года составлено 18 608 технических паспортов на недвижимое имущество, зарегистрировано 351 обременение (аренда, регистрация прав пользования), 5 132 ипотечных договора. За месяц выдана 53 821 справка об описании недвижимого имущества, о зарегистрированных в государственном реестре правах на это имущество и ограничениях (обременениях) (форма-1). Количество различных справок, выданных населению в связи с услугой, составило 116 980.