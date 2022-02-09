О нас
Report Georgia
Аудио новости

Количество зарегистрированных объектов недвижимости выросло на 19%

Количество зарегистрированных объектов недвижимости выросло на 19% В январе этого года в Азербайджане проведена 24 101 регистрация права собственности на недвижимость, что на 19,3% больше, чем в январе прошлого года.
Инфраструктура
9 февраля 2022 г. 16:56
Количество зарегистрированных объектов недвижимости выросло на 19%

В январе этого года в Азербайджане проведена 24 101 регистрация права собственности на недвижимость, что на 19,3% больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики в ответ на запрос Report.

Из них 4 101 - первичная, а 20 000 - повторная регистрация. За январь из имущества, на которых зарегистрировано право собственности, 3 798 - частные дома, 6 835 - квартиры, 12 534 - земельные участки, 934 - другие виды недвижимости.

За первый месяц года составлено 18 608 технических паспортов на недвижимое имущество, зарегистрировано 351 обременение (аренда, регистрация прав пользования), 5 132 ипотечных договора. За месяц выдана 53 821 справка об описании недвижимого имущества, о зарегистрированных в государственном реестре правах на это имущество и ограничениях (обременениях) (форма-1). Количество различных справок, выданных населению в связи с услугой, составило 116 980.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı aparılmış daşınmaz əmlakların sayı 19 % artıb

Самое важное

Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
9 февраля 2022 г. 12:20
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
9 февраля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18
Распространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
ВидеоРаспространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
8 февраля 2022 г. 17:26
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
8 февраля 2022 г. 16:59
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
8 февраля 2022 г. 13:31
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок
8 февраля 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi