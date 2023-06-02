ABADA: В Азербайджане свыше семи тысяч международных транспортных перевозчиков

Если в 2003 году в Азербайджане насчитывалось 200-300 международных транспортных перевозчиков, сейчас их свыше 7 тысяч.

Если в 2003 году в Азербайджане насчитывалось 200-300 международных транспортных перевозчиков, сейчас их свыше 7 тысяч.

Как сообщает Report, об этом председатель общественного объединения Международная ассоциация автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Хабиб Гасанов сказал на I Международном форуме транспорта и логистики в Баку.

Он также рассказал о предложениях в связи с внедрением современных технологий для упрощения процессов на таможенно-пропускных пунктах Азербайджана.

"Эти предложения выдвигаются на встречах ABADA с Государственным таможенным комитетом. На встречах обсуждаются трудности, возникающие в процессе пересечения границы. Рассматривается возможность применения транспортных документов в целях повышения привлекательности электронной товарной накладной, электронной книжки TIR и Среднего коридора", - отметил председатель.