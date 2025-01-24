Количество перевозимой через Бакинский порт колесной техники увеличилось в 129 раз

В 2024 году количество колесной техники (TIR), перевозимой через Бакинский порт, увеличилось по сравнению с 2023 годом в 128,7 раз - с 452 до 58 169 единиц.

В 2024 году количество колесной техники (TIR), перевозимой через Бакинский порт, увеличилось по сравнению с 2023 годом в 128,7 раз - с 452 до 58 169 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

В 2018 году с участием президента Ильхама Алиева в поселке Алят состоялось открытие первой фазы Бакинского порта. Годовая пропускная способность Ро-Ро терминала, построенного в рамках первой фазы Бакинского порта - самого современного логистического центра региона, составляет 1,8 млн тонн.