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Количество перевозимой через Бакинский порт колесной техники увеличилось в 129 раз

Количество перевозимой через Бакинский порт колесной техники увеличилось в 129 раз В 2024 году количество колесной техники (TIR), перевозимой через Бакинский порт, увеличилось по сравнению с 2023 годом в 128,7 раз - с 452 до 58 169 единиц.
Инфраструктура
24 января 2025 г. 18:05
Количество перевозимой через Бакинский порт колесной техники увеличилось в 129 раз

В 2024 году количество колесной техники (TIR), перевозимой через Бакинский порт, увеличилось по сравнению с 2023 годом в 128,7 раз - с 452 до 58 169 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

В 2018 году с участием президента Ильхама Алиева в поселке Алят состоялось открытие первой фазы Бакинского порта. Годовая пропускная способность Ро-Ро терминала, построенного в рамках первой фазы Бакинского порта - самого современного логистического центра региона, составляет 1,8 млн тонн.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Limanı ilə daşınan təkərli texnikanın sayı son 11 ildə 129 dəfə artıb

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