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Увеличено количество дополнительных рейсов по железнодорожному маршруту Баку-Агстафа-Баку

Увеличено количество дополнительных рейсов по железнодорожному маршруту Баку-Агстафа-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с праздником Рамазан назначило дополнительные рейсы на 21 и 24 апреля с целью удовлетворения растущего пассажиропотока по маршруту Агстафа-Баку.
Инфраструктура
21 апреля 2023 г. 09:46
Увеличено количество дополнительных рейсов по железнодорожному маршруту Баку-Агстафа-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с праздником Рамазан назначило дополнительные рейсы на 21 и 24 апреля с целью удовлетворения растущего пассажиропотока по маршруту Агстафа-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, 21 апреля поезд отправится дополнительным рейсом из Агстафы в 15:30 и прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:25.

24 апреля поезд отправится дополнительным рейсом из Агстафы в 16:00 и прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:55. В общей сложности 24 апреля по маршруту Агстафа-Баку будет совершено три рейса в 15:30, 16:00 и 17:10.

Напомним, что в праздничные дни все структуры АЖД работают в усиленном режиме.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslərin sayı artırılıb

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