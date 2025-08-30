Количество автобусных рейсов Нахчыван–Баку увеличено до шести

Число ежедневных автобусных рейсов по маршруту Нахчыван–Баку увеличено с пяти до шести.

Как сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Агентство автомобильного транспорта Нахчывана, решение об увеличении числа рейсов принято с учетом высокого спроса со стороны пассажиров.

Информацию о дополнительных рейсах граждане могут получить в автовокзалах Нахчывана, а также онлайн через платформу "biletim.az".