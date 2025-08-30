    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    Количество автобусных рейсов Нахчыван–Баку увеличено до шести

    Инфраструктура
    • 30 августа, 2025
    • 15:01
    Число ежедневных автобусных рейсов по маршруту Нахчыван–Баку увеличено с пяти до шести.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Агентство автомобильного транспорта Нахчывана, решение об увеличении числа рейсов принято с учетом высокого спроса со стороны пассажиров.

    Информацию о дополнительных рейсах граждане могут получить в автовокзалах Нахчывана, а также онлайн через платформу "biletim.az".

    Нахчыван-Баку   автобусный рейс   AYNA  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Naxçıvan-Bakı avtobus reyslərinin sayı 6-ya çatdırılıb

    Лента новостей