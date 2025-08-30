Naxçıvan-Bakı avtobus reyslərinin sayı 6-ya çatdırılıb
İnfrastruktur
- 30 avqust, 2025
- 14:43
Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə avtobus reyslərinin sayı artırılıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyi sərnişin sıxlığını nəzərə alaraq Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan müntəzəm avtobus reyslərinin gündəlik sayını 5-dən 6-ya çatdırıb.
Vətəndaşlar əlavə olunmuş reyslər barədə ətraflı məlumatı Naxçıvan ərazisində fəaliyyət göstərən avtovağzallardan, eləcə də onlayn şəkildə "biletim.az" platforması vasitəsilə əldə edə bilərlər.
