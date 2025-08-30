    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Naxçıvan-Bakı avtobus reyslərinin sayı 6-ya çatdırılıb

    İnfrastruktur
    • 30 avqust, 2025
    • 14:43
    Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə avtobus reyslərinin sayı artırılıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyi sərnişin sıxlığını nəzərə alaraq Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan müntəzəm avtobus reyslərinin gündəlik sayını 5-dən 6-ya çatdırıb. 

    Vətəndaşlar əlavə olunmuş reyslər barədə ətraflı məlumatı Naxçıvan ərazisində fəaliyyət göstərən avtovağzallardan, eləcə də onlayn şəkildə "biletim.az" platforması vasitəsilə əldə edə bilərlər. 

    Naxçıvan-Bakı   nəqliyyat   bölgə xəbərləri  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Количество автобусных рейсов Нахчыван–Баку увеличено до шести

