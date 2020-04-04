Россия возобновит вывоз своих граждан из-за границы с понедельника

Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что Россия начнет постепенно возвращаться к вывозным полетам с понедельника. Напомним, что Россия остановила все авиарейсы для возвращения россиян накануне.

«Почему тайм-аут по рейсам? Это на два дня. Суббота и воскресенье. Он нужен, чтобы мы представляли, кто в каком количестве и из какой страны прилетит в Россию... С понедельника будет сделан график и постепенно будем возвращаться к полетам»,— сказала вице-премьер. Власти не смогли идентифицировать 13,66 тысяч из 26 тысяч человек, которые должны вернуться, добавила она.

Вместе с тем, по мнению госпожи Голиковой, возвращение россиян из-за рубежа на вывозных самолетах — это угроза новой волны распространения коронавируса.

Напомним, накануне российские власти приняли решение прекратить все международные авиасообщения на фоне пандемии COVID-19. Как рассказал тогда “Ъ” источник в рабочей группе по организации вывоза россиян, созданной под эгидой Росавиации, за рубежом осталось более 30 тысяч россиян.