Кобахидзе: Грузия укрепляет стратегическую позицию на Среднем коридоре

Грузия продолжает активно укреплять свою стратегическую позицию в рамках Среднего коридора.

Как сообщает местное бюро Report, об этом премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью изданию Gulf News (ОАЭ).

Кобахидзе подчеркнул, что одним из главных приоритетов Грузии является обеспечение устойчивости экономического развития. По его словам, либеральная экономическая и налоговая политика страны создала благоприятную среду для бизнеса и инвестиций.

"Мы стремимся к укреплению экономических связей и максимальному использованию стратегического положения Грузии. Усиление координирующей роли Грузии в контексте Среднего коридора имеет важнейшее значение для увеличения экономического потенциала страны", - сказал политик.

Премьер отметил, что для достижения этой цели правительство вкладывает значительные средства в инфраструктурные проекты.