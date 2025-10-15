Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Кобахидзе: Грузия укрепляет стратегическую позицию на Среднем коридоре

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 16:49
    Грузия продолжает активно укреплять свою стратегическую позицию в рамках Среднего коридора.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью изданию Gulf News (ОАЭ).

    Кобахидзе подчеркнул, что одним из главных приоритетов Грузии является обеспечение устойчивости экономического развития. По его словам, либеральная экономическая и налоговая политика страны создала благоприятную среду для бизнеса и инвестиций.

    "Мы стремимся к укреплению экономических связей и максимальному использованию стратегического положения Грузии. Усиление координирующей роли Грузии в контексте Среднего коридора имеет важнейшее значение для увеличения экономического потенциала страны", - сказал политик.

    Премьер отметил, что для достижения этой цели правительство вкладывает значительные средства в инфраструктурные проекты.

