Кладбище вокруг озера Бюльбюля предлагается перенести

Перенос кладбища, расположенного вокруг Бюльбюльского озера в поселке Бюльбюля Сураханского района, в центре Абшеронского полуострова, является необходимой мерой.

Как сообщает Report, об этом сказал член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, эксперт по вопросам окружающей среды Ровшан Аббасов на панельной дискуссии в рамках Бакинской водной недели.

По его словам, очищенные до необходимого уровня сточные воды могут обеспечить большую часть потребности Баку в питьевой воде: "По средним подсчетам, в Баку поступает до 20 кубометров воды в секунду, из которых лишь малая часть используется для питьевых целей, а остальная часть расходуется на другие цели".

Он добавил, что на берегу озера Бюльбюля, общая площадь которого составляет 99 га, будет создан бульвар.

"Согласно проекту, через озеро будет построен мост. Озеро Бюльбюля, куда долгие годы сбрасывались отходы и сточные воды из окрестных поселков, вскоре превратится в место отдыха", - сказал Аббасов.